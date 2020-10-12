Варшава, , 12:24 — REGNUM Комиссия по уголовному преследованию за преступления против польского народа изъяла более сотни документов Службы безопасности социалистической Польской Народной Республики (ПНР) за 1970−80-е годы. Среди них были в том числе секретные и совершенно секретные. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Документы хранил у себя бывший офицер разведки Польской Народной Республики, который после 1990 года занял высокий пост в Управлении государственной безопасности. Ему теперь грозит до 8 лет тюремного заключения.

«Этот случай подтверждает, что на рубеже 1980-х и 1990-х годов, когда коммунистическая система в Польше рушилась, сотрудники Службы безопасности изъяли документы из бывших структур МВД и до сих пор имеют их незаконно», — заявил директор Главной комиссии по расследованию преступлений против польского народа и заместитель генерального прокурора Анджей Позорский.

Прокурор также добавил, что сегодня эти документы значатся как «пропавшие без вести», но на самом деле есть все основания полагать, что они находятся в частных руках. «Обнаруженные документы могут иметь не только важное значение в разбирательствах, проводимых прокурорами, но и быть очень ценными для историков», — подчеркнул Позорский.

Документы должны быть направлены в архив Института национальной памяти в Варшаве.