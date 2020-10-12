Москва, , 12:23 — REGNUM Правительство России расширяет возможности получения льгот гражданами в сфере здравоохранения. Об этом 12 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В больничном коридоре Цитата из сериала «Обычная женщина» реж Борис Хлебников. 2018. Россия

Глава правительства отметил, что в России многие люди получают господдержку.

«Для того чтобы точнее определять потребность в льготных лекарствах или лечебном питании и обеспечить ими всех нуждающихся, мы создаём федеральный регистр. Он объединит сведения обо всех льготниках, которые получают поддержку на федеральном уровне или в своём регионе», — заявил он.

Мишустин уточнил, что соответствующее постановление правительства уже подписано.

В документе особое внимание уделено конфиденциальности информации регистра. Доступ к ней получат только сотрудники госорганов.