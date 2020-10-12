Пермь, , 12:23 — REGNUM Суд Перми вынес решение о взыскании 3,3 млн рублей из бюджета в пользу экс-главы Росимущества в Пермском крае. Это сумма компенсации материального вреда за незаконное уголовное преследование, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, бывший руководитель ведомства требовала компенсацию в 3,5 млн рублей. Судебная инстанция удовлетворила иск частично.

Экс-глава Росимущества в Прикамье оценила положительно судебный вердикт и заявила, что следующим этапом станет иск о возмещении морального вреда. Не исключено, что бывшая чиновница потребует принести извинения от имени государства лично прокурором Пермского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году вступил в силу оправдательный приговор в отношении экс-главы Росимущества в Пермском крае. Женщину обвиняли в коррупции. По версии следствия, бывшая чиновница якобы превысила должностные полномочия при передаче восьми земельных участков в собственность частной компании в 2016 году.

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