Ульяновск, , 12:19 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки выявлено 164 случая заражения коронавирусом, зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

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По информации на 12 октября, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 17 226 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 14 070 пациентов (или 81,68%). В том числе за сутки выявлено 164 носителя коронавируса, при этом вылечились 67 человек.

В настоящее время продолжают лечение 2972 пациента с SARS-CoV-2.

За последние сутки в Ульяновской области зарегистрировано четыре летальных исхода, всего умерли 184 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области антилидерами по числу выявленных случаев заражения коронавирусом являются Ульяновск, Димитровград и Карсунский район.

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