Екатеринбург, , 12:17 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё четыре случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Количество смертей несколько снизилось по сравнению с предыдущими днями. 11 октября 2020 года власти докладывали о пяти новых летальных случаях COVID-19, 12 октября — о шести.

Теперь в регионе подтверждено 655 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Сколько больных COVID-19 скончались от иных заболеваний, в штабе не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 31 342 случая заражения коронавирусом.

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