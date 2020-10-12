Уфа, , 12:19 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Башкирии. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба главы республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе скончались 46 пациентов с COVID-19. За минувшие 24 часа было выявлено 54 человека, инфицированных коронавирусом. А всего было зафиксировано 9344 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 8366 человек, в том числе двое за минувшие сутки.

Отмечается, что лечение продолжают в больницах 103 пациента, а на дому лечатся 829 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии выявили ещё 35 носителей коронавируса