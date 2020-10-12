Чебоксары, , 12:12 — REGNUM В Чувашии за последние сутки выявлены десятки случаев заражения коронавирусом, вылечился один человек. Новых летальных исходов нет. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

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По информации на 12 октября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 8954 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 35.

Победили SARS-CoV-2 в Чувашии 7477 человек, из них за последние сутки выписан один человек. В целом выздоровели 83,5% пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом.

Новых летальных исходов в республике нет. Напомним, с начала пандемии в Чувашии умерли 105 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии сложилась «тревожная ситуация» в Калининском психоневрологическом интернате (Вурнарский район), где у ряда пациентов отмечена температура, и они отправлены на карантин. Один из постояльцев госпитализирован в инфекционный стационар, 12 октября планируется взять тесты на COVID-19 у 48 пациентов и сотрудников.

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