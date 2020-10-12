Чита, , 12:09 — REGNUM В министерстве социальной защиты Забайкальского края разработали рекомендации для работодателей в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в памятке учтены все требования по профилактике.

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Так, в числе рекомендаций значатся гибкий график работы сотрудников, а также отправка 30% из них на удалённый режим работы с сохранением зарплаты. Кроме того, руководителей просят сократить число массовых мероприятий, совещаний и конференций, отменить командировки, не пускать работников с признаками ОРВИ и так далее.

«Памятка уже направлена объединениям работодателей, в Независимую федерацию профсоюзов Забайкальского края, в органы исполнительной власти региона. Кроме того, рекомендации по электронной почте получили работодатели Читы и Читинского района», — отметили в правительстве.

Напомним, за последние сутки в регионе выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом. По темпам прироста носителей, как сообщало ИА REGNUM, Забайкалье вдвое превышают средние показатели по стране. В связи с этим губернатор Александр Осипов рассказал о возможном введении новых ограничений.

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