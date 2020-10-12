Оренбург, , 12:04 — REGNUM В Оренбурге на сегодняшний день из 800 сотрудников скорой помощи 120 находятся на больничном. Коронавирус выявлен у 29 работников. Такие данные привел в эфире «Эха Москвы в Оренбурге» главный врач станции скорой помощи города Валентин Иванов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

По его словам, столь высокого показателя работников на больничном не было никогда. В то время, когда 15% сотрудников станции скорой помощи на больничном, в муниципалитете отмечен резкий рост количества вызовов бригад медиков. За сутки поступает больше 2 тысяч звонков, что втрое больше, чем в обычное время.

Валентин Иванов отметил, что скорая помощь увеличила штат диспетчеров и добавила городские номера, чтобы люди могли дозвониться. Однако быстро увеличить штат медиков, работающих на скорой, возможности нет. В силу специфики работы на станцию скорой помощи не могут взять студентов.

Напомним, ранее областной минздрав заявил, что все службы здравоохранения перегружены из-за ухудшения эпидобстановки. На помощь медработникам приходят студенты шестого курса местного медуниверситета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье пациентов с COVID-19 лечат студенты медуниверситета