Черкесск, , 12:01 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ситуация с распространением коронавирусной инфекцией остается сложной. Делать прогнозы о сроках ее стабилизации и предугадывать дальнейшее развитие событий пока невозможно. Такое мнение высказал глава министерства здравоохранения региона Казим Шаманов.

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"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в республике остается достаточно сложной. Количество выявленных носителей коронавируса не снижается, это говорит о том, что эпидемиологический процесс находится в той стадии, на которой говорить о снижении числа заболевших или о том, что наша республика дошла до плато — невозможно», — приводит слова министра РИА «Карачаево-Черкесия.

Как уточнил Шаманов, пик коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии придется на первую половину ноября и декабрь. А причинами роста числа инфицированных он назвал безответственность многих жителей республики, не соблюдающих меры безопасности.

«Для начала следует сказать, что пик коронавирусной инфекции придется на первую половину ноября и декабрь в Карачаево-Черкесии.<…> В первую очередь в республике к увеличению роста привело проведение массовых свадеб и похорон. У кого-то могут возникнуть сомнения касательно моих слов, но все же на данный момент в госпиталях республики семьями лежат люди, больные этой инфекцией», — отметил Шаманов.

По данным федерального оперативного штаба на 12 октября, в Карачаево-Черкесии ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом составляет около 80−84 человек. Больший прирост числа зараженных был лишь в июне 2020 года.

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