Москва, , 11:56 — REGNUM По наличию антител нельзя судить о рисках заражения коронавирусной инфекцией нового типа, однако многие люди неверно воспринимают смысл тестирования, и на этом начали зарабатывать деньги. Об этом 12 октября заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

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"Если сдавшие антитела будут болеть, это очень серьёзно поставит под вопрос работу с вакцинацией. Пока таких данных точных опубликованных нет, но вселяет надежду, что переболевшие всё-таки будут иметь уровень защиты, который даст возможность покончить с этой эпидемией», — заявил Жемчугов.

Он отметил, что именно ради этого проходило в марте 2020 года тестирование на антитела — чтобы понять, сколько людей в стране и конкретно в регионе контактировало с вирусом в той или иной форме.

«Тогда делали их бесплатно, пригласила людей мэрия Москвы, и это было очень важно. Но второй аспект — на этом стали зарабатывать деньги, с чем я категорически не согласен», — указал эксперт.