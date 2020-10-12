Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Предприятие «Витал Девелопмент Корпорэйшн», резидент Особой экономической зоны «Санкт-Петербург», начало выпуск тест-систем, определяющих наличие антител к коронавирусной инфекции. Присутствие антител можно установить всего за час. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в пресс-службе ОЭЗ.

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«Витал Девелопмент Корпорэйшн» получила бессрочное регистрационное удостоверение на набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке (плазме) крови человека «IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ). Разработка тест-системы велась с весны 2020 года, отметили в пресс-службе

Срок проведения анализа на антитела — всего один час, точность — 98,8% определения антител класса G r SARS-COV-2c. Предприятие будет выпускать 500 тыс. тестов в месяц, которые будут поставляться в медучреждения России для клинической лабораторной диагностики.

«На территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» о готовности приступить к производству тест-систем заявило несколько резидентов. И чем больше будет совокупный выпуск данной продукции, тем ниже и конкурентоспособнее будет цена на единицу товара», — отметила гендиректор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» с 2014 года в рамках расширения производственных мощностей ведет деятельность на территории ОЭЗ на новом собственном предприятии по разработке и выпуску средств клинической диагностики.

На сегодняшний день на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) в Санкт-Петербурге зарегистрировано в качестве резидентов 56 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты — 85,8 млрд рублей.