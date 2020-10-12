Тамбов, , 11:54 — REGNUM В Тамбовской области 12 октября подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За сутки число положительных тестов выросло на один.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Всего в области зарегистрированы 8368 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6942 пациента, в том числе восемь человек — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.