Владимир, , 11:51 — REGNUM Во Владимирской области 12 октября подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 7959 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6099 пациентов, в том числе семь человек — за последние сутки.

За весь период скончались 237 человек, новых смертей не подтверждено за последние сутки.