Москва, , 11:50 — REGNUM Внедрение дистанционного образования содержит ряд соблазнов и угроз для участников образовательных отношений. Об этом 11 октября заявил младший научный сотрудник Нижегородского государственного университета им. Лобачевского Никита Барабаш на Межрегиональной общественной конференции «Цифровая война с образованием».

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По его словам, основной соблазн заключается в желании российских чиновников от образования встроиться в западный образовательный процесс.

«Этот тренд никуда не ушёл. Он сохранился при переходе к онлайн-образованию. И об этом говорит сам министр высшего образования и науки», — сказал Барабаш.

Докладчик отметил, что дистанционное образование также позволяет вузам сократить часть хозяйственных расходов. Он обратил внимание, что вузам приходится встраиваться в коммерческую среду, ставя перед собой задачу «привлечь как можно больше денег и понести как можно меньше затрат».

Одной из основных угроз, по мнению Барабаша, является снижение уровня культуры и мотивации студентов при переходе на дистанционное обучение. Студенты часто выключают веб-камеры, и «перед тобой сидят анонимные аватарки, которые не вызывают никакого доверия». Поэтому будет преобладать формальный подход в обучении.

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