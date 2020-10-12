Самара, , 12:06 — REGNUM Телефоны «горячей линии» по вопросам подключения к отоплению заработали в Самаре. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, обратиться по всем возникшим вопросам по подключению к отоплению с 12 октября жители города смогут по телефонам департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, а также районных администраций.

На «горячую линию» департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары можно будет звонить по телефону 337−90−16. В будние дни обращения принимаются с 08:30 до 17:30 часов, а в пятницу — до 16:30. А по телефону 266−54−54 можно звонить круглосуточно.

Отмечается, что все обращения будут находиться на контроле до полного их исполнения. Сообщается, что, согласно данным на 9 октября, отопление в городе подключено в 90,5% жилых домов.

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