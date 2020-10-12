Екатеринбург, , 11:50 — REGNUM Прокуратура Екатеринбурга начала проверку после сообщений о высадки девятилетней девочки из автобуса не в том месте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее местные СМИ сообщали, что школьницу не высадили на остановке «Дом культуры». Девочка вышла в микрорайоне Солнечном в неустановленном для высадки пассажиров месте.

«Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент, его причины», — сообщили в надзорном ведомстве.

Будет оценено, соблюдались ли права пассажиров и путевой маршрут. У транспортной компании запрошена необходимая документация.

Как сообщало ИА REGNUM, также родственники девочки пожаловались на грубое поведение кондуктора в автобусе.

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