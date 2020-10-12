Северобайкальский район, Бурятия, , 11:40 — REGNUM Прокуроры в Северо-Байкальском районе Бурятии пресекли строительство неэффективных очистных сооружений в посёлке Кичера. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, нарушения были выявлены в ходе проверки документации.

Как отмечается, в техзадании отсутствовали обязательные природоохранные критерии, а также использовались завышенные в два раза показатели среднего объема поступающих на очистку сточных вод. По мнению сотрудников прокуратуры, всё это в результате могло повлиять на достижение целей национального проекта «Экология».

"С учётом того, что очистные сооружения планируются к строительству в Центральной экологической зоне оз. Байкал, присутствует высокий риск загрязнения уникальной экосистемы», — отметили в прокуратуре.

Руководителю управления капстроительства республики, а также главе района были объявлены предостережения. В связи с этим условия в техзадании были исправлены.