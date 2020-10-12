Ставрополь, , 11:41 — REGNUM Останки бойцов казачьего кавалерийского корпуса, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Курском районе Ставрополья. Церемонию провели 9 октября — в День разгрома советскими войсками фашистских войск в битве за Кавказ, сообщили ИА REGNUM в управлении по информполитике правительства региона.

Останки десяти бойцов Пятого донского гвардейского казачьего кавалерийского корпуса обнаружили во время поисковых работ на территории Полтавского сельсовета Курского района активисты регионального отделения «Поисковое движение России». Имена погибших установить не удалось, но известно, что они — казаки, павшие в боях за Родину в декабре 1942 года.

Захоронили останки бойцов в братскую могилу в мемориальном сквере хутора Дыдымкин, где лежат около 9 тыс. солдат и офицеров Красной армии, погибших на полях Великой Отечественной войны. Церемонию перезахоронения останков казаков, долгие годы считавшихся без вести пропавшими, изначально планировалось провести в мае ко Дню Победы, но коронавирус внес свои коррективы.