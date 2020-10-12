Астрахань, , 11:37 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 12 октября подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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15 августа скончалась женщина 1937 года рождения, 16 августа — мужчина 1966 года рождения. Заключительные диагнозы были установлены патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончался 131 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 6915 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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