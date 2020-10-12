Москва, , 11:36 — REGNUM Сдавать тесты на антитела в настоящее время в надежде, что это позволит определить риски заболеваемости коронавирусом, совершенно бессмысленно — они помогают лишь определить, болел ли человек ранее и насколько давно. Об этом 12 октября заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

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»Ещё в марте мы предложили делать срочно тесты на антитела, чтобы понять, сколько людей в стране и конкретно в регионе контактировали с вирусом в той или иной форме. Тот самый популяционный иммунитет», — заявил Жемчугов.

«Это даёт, во-первых, возможность знать прогноз по заболеваемости, когда закончится эпидемия в том или ином конкретном регионе», — указал он.

По его словам, в случаях, когда около 60% населения составляют те, кто контактировал с вирусом, эпидемия начинает затухать, а на отметке 80% она полностью гаснет. «Второе — мы будем понимать, есть ли у этих людей реальная защита, у переболевших. И дело тут не в наличии антител, что не всегда соответствует уровню защиты, а именно наличие защиты. То есть если сдавшие на антитела будут болеть, это очень серьёзно поставит под вопрос работу с вакцинацией», — отметил иммунолог.

В настоящее время эффективность иммунитета от коронавируса нового типа до сих пор не определена.