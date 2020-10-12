Мурманск, , 11:34 — REGNUM 184 жителя Мурманской области получили единовременную выплату в связи с празднованием годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В октябре мы отмечаем важную историческую дату — 76-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В связи с этим 184 жителя Мурманской области получили единовременную выплату на общую сумму 920 тысяч рублей», — сообщил глава региона.

Право на такую выплату имеют жители региона, награжденные медалью «За оборону Советского Заполярья», а также проживающие в регионе вдовы (вдовцы) погибших (умерших) граждан, награжденных медалью «За оборону Советского Заполярья», не вступившие в повторный брак.