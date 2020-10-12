Астрахань, 12 октября 2020, 11:33 — REGNUM В Астраханской области 12 октября подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
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Всего в регионе зарегистрировано 7811 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 951 человек.
Выздоровели 6915 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 131 человек скончался.
Коэффициент распространения инфекции составил 1,14.
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