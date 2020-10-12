Абуджа, , 11:33 — REGNUM Ведущие знаменитости и активисты Нигерии организовали массовые протесты в крупных городах страны, требуя положить конец «жестокости полиции» в стране. Об этом сообщает CNN Africa.

Общенациональные протесты стали кульминацией «недель гнева и возмущения» пользователей сети по поводу заявлений о похищении людей, преследованиях и вымогательстве со стороны полицейского подразделения, известного как Специальный отряд по борьбе с грабежами (SARS).

Нигерийская полиция отреагировала на протесты общественности в минувшее воскресенье, 11 октября, запретив подразделению проводить какие-либо мероприятия по задержанию и обыску.

SARS, как и других специальным полицейским подразделениям, теперь запрещено «проведение обычных патрулей и других обычных операций, таких как остановка и обыск на контрольно-пропускных пунктах, установка блокпостов, дорожные проверки и т. д… с немедленным вступлением в силу», — заявил в воскресенье начальник полиции Нигерии Мохаммед Адаму.

«Жалобы по вопросам непрофессионального поведения некоторых оперативников SARS были услышаны очень громко и четко», — говорится в заявлении Адаму.

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