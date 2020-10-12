Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM Власти Ленинградской области пока не планируют введения строгих ограничений в связи с ухудшением эпидемической ситуации по коронавирусу и рассчитывают на ответственность граждан и соблюдение ими санитарных мер. Об этом 12 октября сообщили в областной администрации.

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Напомним, в Ленинградской области с конца сентября наблюдается рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки в регионе было выявлено 99 новых инфицированных, а днем ранее — 117 заразившихся.

Согласно объяснению областных властей, политика «неужесточения» мер связана с тем, что региональные медицинские учреждения успешно справляются с оказанием помощи пациентам с COVID-19.

«По состоянию на 12 октября в регионе развернуто 1095 коек (+69 коек ко вчерашнему уровню) — в ЛОКБ, Всеволожской, Кировской, Приозерской, Волховской, Киришской и Гатчинской больницах. На них находятся 736 пациентов», — уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем в зоне повышенного внимания находятся Киришский и Тосненский районы — в случае ухудшения ситуации, они будут переведены в «красную» зону, с более строгими ограничениями.

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