Токио, , 11:28 — REGNUM Новый коронавирус чаще всего распространяется через мелкие капли или частицы аэрозолей, однако до сих пор не ясно, насколько большую роль в передаче вируса играют загрязненные поверхности. Одна из них — кожа человека — может иметь большое значение для распространения инфекции. Так, группа исследователей из Префектурного медицинского университета Киото в Японии обнаружила, что новый коронавирус SARS-CoV-2 может выживать на коже до девяти часов. Это более чем в четыре раза дольше, чем показатель «живучести» свиного гриппа на коже, которая составляет до двух часов. Об этом сообщает ZME Science.

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«Выживаемость SARS-CoV-2 на коже человека в течение девяти часов может увеличить риск контактной передачи по сравнению с вирусом гриппа А, тем самым ускоряя пандемию. Правильная гигиена рук важна для предотвращения распространения инфекций SARS-CoV-2», — подчёркивают исследователи.

При этом отмечается, что применение дезинфицирующего средства с содержанием спирта 80% убивает вирусы в течение 15 секунд. Также ранее проведённые исследования доказали такую же эффективность мыла.

Учёные полагают, что сделанные ими выводы могут способствовать разработке более эффективных стратегий борьбы с COVID-19 для предотвращения возникновения второй или третьей волны пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийские учёные в ходе исследования выяснили, что срок «жизни» коронавирусной инфекции на различных поверхностях оказался достаточно долгим. Так, при комнатной температуре на гладких поверхностях, таких как стёкла на экранах смартфонов, бумажные и полимерные купюры, а также предметах из нержавеющей стали коронавирусная инфекция может жить 28 дней.

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