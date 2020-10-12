Пермь, , 11:28 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 12 октября, зафиксирован летальный исход у шести пациентов, зараженных коронавирусом: четверо умерли от COVID-19, еще двое — от сопутствующих заболеваний, сообщает сайт permkrai.ru.

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С начала пандемии в регионе скончались 526 человек, у которых тест на коронавирус оказался положительным. В 205 случаях причиной смерти называют сопутствующие заболевания, в 321 — коронавирусную инфекцию.

Напомним, в Прикамье выявлено 10 922 случая заражения SARS-CoV-2. На лечении в больницах на сегодняшний день находятся 7 386 пациентов.