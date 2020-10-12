Волгоград, , 11:30 — REGNUM В Волгоградской области 12 октября выявлен 161 носитель коронавируса, что на два случая меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 4700 взрослых и 71 ребёнок.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Всего в регионе в регионе зарегистрировано 16 тыс. 790 случаев заражения коронавирусом. После выздоровления выписаны 14 тыс. 574 человек, из них за минувшие сутки — 38 пациентов.

Продолжают лечение в стационарах 2055 человек, в том числе 418 детей.