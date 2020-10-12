Познань, Польша, , 11:28 — REGNUM В понедельник, 12 октября, в польской Познани начинается кампания бесплатной вакцинации от гриппа для пожилых людей. Прививки для жителей города старше 60 лет финансируются из городского бюджета. Об этом передает Polskie Radio 24.

Жители Познани старше 60-ти лет смогут прийти в одно из медицинских учреждений города, перечисленных местными властями в специальном перечне, и сделать там бесплатную прививку. Из-за риска заражения коронавирусом на всех участках вакцинации действуют правила санитарного режима: соблюдение дистанции, прикрытие носа и рта, дезинфекция рук.

В прошлом году более 5 тысяч жителей Познани смогли пройти бесплатную вакцинацию. В этом году из-за пандемии интерес к такой прививке намного выше. В городском совете указали, что вакцинацией в этом году смогут воспользоваться до 7 тысяч человек, но при условии, что цена для местного бюджета на вакцину не изменится кардинально.

Каждый год город закупает вакцины от гриппа, которые впоследствии могут бесплатно использовать пожилые люди Познани. Основанием для этого служит принятая в 2018 году программа профилактики заболеваний. Предполагается, что вакцинация против этого заболевания будет финансироваться из бюджета Познани в течение следующих 5 лет.

Каждый год на кампанию тратится порядка 300 тысяч злотых (около 79 тысяч долларов США).