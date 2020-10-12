Кызыл, , 11:26 — REGNUM В стационарах Кызыла находятся 98 пациентов с COVID-19, состояние которых оценивается, как тяжёлое. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, десять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За последние сутки выявлено 47 новых носителей коронавируса. При этом госпитализировано 58 человек, в том числе два ребёнка. Таким образом, общее число подтверждённых случаев в регионе достигло 8226.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 29 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 26. За весь период выздоровело 7466 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в минздраве.

Напомним, ранее Комиссия по установлению причины смертности подтвердила семь новых летальных случаев от COVID-19 в Туве. Как сообщало ИА REGNUM, один из умерших был младше 30 лет. Всего с начала эпидемии в республике скончались 108 человек.

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