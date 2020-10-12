Гётеборг, Швеция, , 11:31 — REGNUM Международная школа Гётеборга (ISRG) вынужденно перевела 800 своих учеников на домашнее обучение, так как в школу поступают угрозы «убить учеников». Об этом сообщило местное издание GP.

По словам директора школы Биргитты Сандстрём Барак, угроза расправы над детьми была опубликована в анонимном аккаунте в Instagram.

В аккаунте содержались фотоматериалы с изображением холодного оружия и надпись с угрозами в адрес учащихся.

12 октября занятия в здании школы не состоятся. Руководство учебного заведения уже обратилось в полицию. Правоохранители, в свою очередь, начали предварительное расследование. Директор Барак заявила, что ее администрация усилит меры безопасности после данного инцидента.