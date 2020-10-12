Липецк, 12 октября 2020, 11:23 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 12 октября.
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Скончалась 43-летняя женщина.
Всего по состоянию на 12 октября в регионе было зарегистрировано 52 летальных случая.
Выписаны после выздоровления были 5656 человек.
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