Петрозаводск, , 11:31 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 37 новых инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе троих детей. Это на 14 случаев меньше, чем было выявлено сутками ранее. Об новых данных 12 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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В числе новых инфицированных 23 человека выявлены в Петрозаводске, два в Кондопоге, четыре в Прионежском районе, пять в Лахденпохском районе. По одному случаю в Пряже, поселке Лоухи и в Суоярви. При этом только 25 человек из 37 выявленных имеют признаки COVID-19.

«В стационарах находятся 198 человек, из них в состоянии средней тяжести — 192, их число за сутки увеличилось на восемь человек, тяжелых — три на аппарате ИВЛ — три», — уточнил глава республики.

С начала пандемии в Карелии было выявлено 4701 инфицированных, из них 3771 человек выписаны, в том числе 24 за прошедшие сутки, 41 человек умер.

«Смертность от коронавируса в республике составляет 6,7 случая на 100 тысяч населения. В среднем по России этот показатель намного выше — 15,4 случая на 100 тысяч населения», — резюмировал Парфенчиков.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализирован 1446 человек, в том числе трое человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 80 человек умерли от пневмонии.

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