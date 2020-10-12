Рязань, , 11:29 — REGNUM 12 октября в Рязанской области подтверждено 88 случаев заражения коронавирусом, что на пять случаев меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны шесть пациентов.

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Всего в регионе выявлено 8899 носителей инфекции. Ещё 91 положительный тест направлен на подтверждение в региональный минздрав. Выздоровел 6921 человек.

В связи с регистрацией случаев заражения коронавирусом в пяти детских садах, 20 школах, шести ссузах и трёх вузах проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.