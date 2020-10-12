Пермь, , 11:20 — REGNUM В Пермском крае продолжается рост заболеваемости COVID-19. Суточный показатель выявленных носителей коронавируса перешагнул сотню случаев, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

За сутки, по состоянию на 12 октября, в регионе выявлено 104 случая заражения SARS-CoV-2. Среди его носителей один ребенок и 103 взрослых: 35 мужчин, 68 женщин.

Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 1%, а коэффициент распространения — 1,09 (на 11 октября — 1,09).

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 10 922 носителей SARS-CoV-2. Скончались 526 пациентов, зараженных коронавирусом. Оправились от болезни 7 386 человек. Продолжают лечиться в условиях стационара 1 582 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: Школам Прикамья рекомендованы каникулы в плановом режиме