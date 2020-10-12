Липецк, , 11:20 — REGNUM В Липецкой области 12 октября подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 6679 положительных тестов.

За весь период наблюдения 5656 человек были выписаны после курса лечения, в том числе четыре — за последние сутки.

52 человека скончались. Один новый летальный случай зарегистрирован за последние сутки.

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