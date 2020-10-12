Салехард, , 11:18 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 21 новый случай зарегистрирован среди вахтовых рабочих из других регионов, в Лабытнанги — 30, в Ноябрьске — 22, в Муравленко и Надыме — по 20.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 152 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 12 октября зарегистрировано 17 140 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 674 человека, 106 пациентов с COVID-19 скончались.