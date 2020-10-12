Буэнос-Айрес, , 11:18 — REGNUM Аргентинские власти приняли решение о продлении на две недели ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента страны.

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»Правительство продлило соблюдение социальной дистанции и режим обязательной изоляции до 25 октября из-за чрезвычайной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

В рамках ограничений жителям Аргентины разрешено собираться группами до 10 человек на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.