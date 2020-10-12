Курск, , 11:18 — REGNUM В Курской области 12 октября зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено 11 октября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 8935 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 7059 пациентов, в том числе шесть — за последние сутки. Скончались 60 человек. Новых летальных случаев за прошедшие сутки подтверждено не было.