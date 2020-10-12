Москва, , 11:15 — REGNUM Компания «Российские железные дороги» переведёт на удалённый формат работы максимальное число сотрудников, не занятых в перевозочном процессе. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе холдинга.

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«Штаб холдинга принял решение перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом по России это число составит почти 102 тысячи человек, а в Москве на «удалёнку» перевели 31% сотрудников, в том числе 67% штата по аппарату управления ОАО «РЖД».