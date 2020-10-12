Грозный, , 11:13 — REGNUM В Чечне возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Огонь по силовикам 11 октября открыли двое бандитов в лесной местности у реки Асса в Серноводском районе.

У неизвестных при себе имелось огнестрельное оружие, из которого они открыли стрельбу по сотрудникам правопорядка. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. В ходе боестолкновения никто из силовиков не пострадал.

По данным пресс-службы СКР по региону, личности двоих нападавших предварительно установлены, один из них находился в федеральном розыске. На месте происшествия были обнаружены автоматы Калашникова, гранаты и самодельное взрывное устройство.

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