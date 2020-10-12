Брянск, , 11:15 — REGNUM В Брянской области 12 октября выявили 85 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на семь случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Брянской области достигло 10 тыс. 360. Выздоровели 8240 человек, 43 пациента выписаны за минувшие сутки.

С начала пандемии лаборатории провели 191 тыс. 742 исследования, из них 929 выполнены за прошедшие сутки.