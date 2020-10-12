Уфа, , 11:17 — REGNUM Женщина подозревается в соучастии в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери в Башкирии. Об этом 12 октября сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

По информации журналистов, в одном из населенных пунктов Калтасинского района задержали женщину, которая подозревается в соучастии в изнасиловании своей 13-летней дочери. Вскоре был задержан и 32-летний сожитель женщины, которого подозревают в изнасиловании девочки.

По словам стражей порядка, в правоохранительные органы обратился отец пострадавшей: ребенок ему рассказал, что этим летом отчим на глазах у мамы надругался над ней. По предварительной версии следствия, во время совершения насилия подозреваемая держала и успокаивала ребенка, а также просила не шуметь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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