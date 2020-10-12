Папеэте, Франция, , 11:25 — REGNUM Глава заморской территории Франции Французская Полинезия Эдуар Фритч сдал положительный тест на SARS-CoV-2 через через несколько дней после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Жаном Кастексом. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает Le Figaro.

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Глава Французской Полинезии посетил 5 — 8 октября Париж, где встретился с Макроном, Кастексом, а также с министрами внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном и заморских территорий Себастьяном Лекорню.

По возвращении домой у полинезийского лидера выявил коронавирус. Он пробудет в самоизоляции в течение 7 дней.

Напомним, во французских городах Тулуза и Монпелье с 15 октября будет объявлен режим «максимальной угрозы» из-за распространения вируса SARS-CoV-2.

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