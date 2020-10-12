Тбилиси, , 11:06 — REGNUM В Тбилиси планируется ужесточить контроль за масочным режимом из-за роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава, 12 октября заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

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"Первая и самая важная мера, которая остается — ношение защитных масок и мы ужесточим меры в этом направлении», — сообщила Тикарадзе.

Она отметила, что также обсуждаются ограничения движения транспорта, но пока подобные меры не планируются вводить. Министр выразила надежду на сознательность граждан, которая должна позволить избежать введения дополнительных ограничений.

Стоит отметить, что Тбилиси долгое время находился на втором месте после Аджарии по количеству выявленных носителей коронавируса в сутки. По данным на 11 октября, по этому показателю грузинская столица вышла на первое место.

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