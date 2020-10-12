Оренбург, , 11:01 — REGNUM Оренбургская область который день обновляет максимум суточного показателя выявляемых случаев заражении коронавирусом. За сутки, по состоянию на 12 октября, в регионе зафиксировано 147 носителей SARS-CoV-2, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Стоит отметить, на 11 октября суточный показатель составлял 142 случая, область занимала 25-е место среди других регионов. На сегодняшний день регион поднялся уже на 24-е место.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с конца марта в Оренбуржье зафиксировано 14 332 носителей коронавируса. Под медицинским наблюдением находилось 55,5 тыс. человек, под контролем остаются 7,7 тыс. человек.

Лаборатории исследовали в общей сложности 654 260 образцов биоматериала, в том числе за последние сутки проанализирован 5 741 тест.

С начала пандемии, в Оренбургской области от COVID-19 оправились 12 968 пациентов. Скончались 89 человек.

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