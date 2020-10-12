Тулуза, Франция, , 11:01 — REGNUM Во французских городах Тулуза и Монпелье с 15 октября будет объявлен режим «максимальной угрозы» из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает Le Figaro.

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Режим «максимальной угрозы» будет сохраняться в Тулузе и Монпелье в течение двух недель, до 27 октября. Он будет введен из-за резкого увеличения количества заразившихся коронавирусом по всей Франции. Режим уже действует в таких городах, как Париж, Лион, Гренобль, Лилль и Сент-Этьен.

Напомним, 11 октября количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Франции выросло на 16 101.

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