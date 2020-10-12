Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM В Ростовской области продолжается стабильный прирост летальных исходов среди пациентов с COVID-19. За последние сутки скончались девять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 12 октября.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались пять женщин в возрасте от 42 лет до 81 года и четверо мужчин от 47 до 83 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 596 человек, страдавшие хроническими заболеваниями.

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