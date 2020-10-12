Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 218 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 11 октября 2020 года штаб сообщал о 209 новых случаях. Нынешний показатель — рекордный c конца июля 2020 года.

Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (134 новых случая), Кушвы, Нижнего Тагила, Полевского, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Красноуральска, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Дегтярска, Камышлова и Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Белоярского, Асбеста, Ачитского, Режевского, Арамильского городских округов, Алапаевска и Алапаевского района, Ирбита, Артинского городского округа, Верхней Салды, Ивделя, Рефтинского городского округа, Байкаловского муниципального района, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Лесного.

Теперь в регионе подтверждено 31 242 случая выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге намерены создать новый центр вирусологии.

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