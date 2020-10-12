Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM Ростовская область продолжает обновлять рекорды по числу новых случаев заражения коронавирусом. Так, за последние сутки выявили 274 носителя коронавирусной инфекции. Днём ранее суточный прирост составил 272 случая заражения, передаёт ИА REGNUM 12 октября.

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Более трети новых заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 6,9% новых носителей коронавируса — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области с начала пандемии достигло 24 тыс. 898 человек.

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